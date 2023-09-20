Haberler

Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Politika Haberleri

Sinop'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlünün yakalandığı belirtildi.

Firari hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Politika

Sinop Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

title