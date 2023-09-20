Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Sinop'ta, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.