Sinop'ta FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olan Firari Yakalandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.