Sinop'ta FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olan Firari Yakalandı
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sinop'ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 firari şahıs yakalandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan firari şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika