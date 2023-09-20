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Sinop'ta FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olan Firari Yakalandı

Politika Haberleri

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir firari şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop'ta FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 firari şahıs yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından müebbet hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan firari şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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