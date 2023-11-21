Sinop'ta düzensiz göçmen uygulaması yapıldı

Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, düzensiz göçmen uygulaması kapsamında il genelinde 26 ekip ve 78 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 3 yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine sevk edildi ve 12 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler "??ü???????????? "öç """ ??ü???????????????? "ö""""" ?????????? ??????????????????ı" kapsamında il genelinde 26 ekip 78 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, 5 otogar ve 22 metruk bina kontrol edildi. 46 umuma açık yer denetlendi. 28 inşaat alanı kontrol edildi. 564 şahıs sorgulandı. Denetimlerde; 3 yabancı uyruklu şahsın geri gönderme merkezine sevki sağlandı ve 12 bin TL idari para uygulandı. - SİNOP