Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Operasyonu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

Sinop genelinde 26 ekip ve 88 polis ile gerçekleşen uygulamada; 3 otogar, 14 metruk bina, 28 umuma açık yer, 9 uygulama noktası olmak üzere toplamda 630 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde; 5 yabancı uyruklu şahsın geri gönderme merkezine sevki sağlandı. Kaçak işçi çalıştıran 8 iş yerine 247 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, 2 yabancı uyruklu şahsın ikamet ihlali yaptığı tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı. Uygulamada; yakalama kararı ile aranan bir şahıs yakalanırken kayıp şahıs olarak aranan bir şahıs bulundu. Yapılan trafik denetimlerinde toplamda 50 bin 605 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP