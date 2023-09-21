Sinop'ta Düzensiz Göç ile Mücadele Operasyonu
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması'nda 630 kişinin sorgulaması yapıldı. Operasyonda kaçak işçi çalıştıran iş yerlerine 247 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.
Sinop genelinde 26 ekip ve 88 polis ile gerçekleşen uygulamada; 3 otogar, 14 metruk bina, 28 umuma açık yer, 9 uygulama noktası olmak üzere toplamda 630 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde; 5 yabancı uyruklu şahsın geri gönderme merkezine sevki sağlandı. Kaçak işçi çalıştıran 8 iş yerine 247 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, 2 yabancı uyruklu şahsın ikamet ihlali yaptığı tespit edilerek gerekli yasal işlemler yapıldı. Uygulamada; yakalama kararı ile aranan bir şahıs yakalanırken kayıp şahıs olarak aranan bir şahıs bulundu. Yapılan trafik denetimlerinde toplamda 50 bin 605 TL idari para cezası uygulandı. - SİNOP