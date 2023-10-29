Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Sinop'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Komandoların tüfekli gösterisi ve lise öğrencilerinden oluşan koronun söylediği marşlar ilgiyle izlendi.

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Törende komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış toplarken, Sinop Merkez Liseler 100. Yıl Orkestrası Korosu'nun söylediği marşlar duygulu anlar yaşattı. Tören geçişinde kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnaf da kendi süsledikleri araçlarla geçişe katıldı.

Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Milletimizin tarihten silinmek istendiği bir anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk iğneyle kuyu kazmak tabiriyle bir Türk ordusu inşa etti. Kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisiyle de vatan kurtarılıp Cumhuriyet ilan edildi. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü ölümüne bir kararlılıkla, yüreğimizle, bilek gücümüzle elde ettik. Millet olarak bugün burada bunun gururunu yaşıyoruz. Kuruluştan bu güne geçen 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Hasta adam diye tabir ettikleri milletimiz Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğdu. Dirilen, ayağa kalkan milletimiz 100 yıldır sessiz sedasız bağını bahçesini, tarlasını düzeltti. Çanakkale ve İstanbul boğazlarının yönetimini ele aldı. Hatay'ı eline aldı. Kıbrıs'a yardım eli uzattı. Diğer gönül coğrafyalarımıza ve yitik ecdat vatanlarına ve mazlumlara yardım etmeye devam ediyoruz" dedi.

Akabinde öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okundu, gösteri gruplarının yaptığı halk oyunları ve spor gösterileri de beğeni topladı. Tören geçiş ile son buldu. - SİNOP