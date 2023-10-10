Sinop'ta Aranan 25 Kişi Yakalandı

Sinop'ta jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda aranan 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 25 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.