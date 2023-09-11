Sinop'ta 4 firari hükümlü yakalandı
Sinop İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından aranan 4 firari hükümlü yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından aranan 4 firari hükümlü yakalandı.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
JASAT timlerince, haklarında 23 yıl 8 ay, 18 yıl 8 ay, 5 yıl 1 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika