Sinop'ta 171 bin seçmen sandığa gidiyor

Sinop'ta kurulan 792 sandıkta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Sinop'ta kurulan 792 sandıkta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Sinop genelinde kurulan 792 sandıkta 171 bin 700 seçmen, cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekillerini belirlemek için sandıkların yolunu tuttu. Sinop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milletvekili gönderecek. - SİNOP