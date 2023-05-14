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Sinop'ta 171 bin seçmen sandığa gidiyor

Sinop'ta 171 bin seçmen sandığa gidiyor

Politika Haberleri

Sinop'ta kurulan 792 sandıkta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Sinop'ta kurulan 792 sandıkta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Sinop genelinde kurulan 792 sandıkta 171 bin 700 seçmen, cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekillerini belirlemek için sandıkların yolunu tuttu. Sinop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 2 milletvekili gönderecek. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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