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Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Politika
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Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sinop'ta mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi, halk caddede gördüğü mehter takımına büyük ilgi gösterdi.

Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SİNOP - Sinop'ta mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi, halk caddede gördüğü mehter takımına büyük ilgi gösterdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halk sokaklarda demokrasi nöbetine devam ediyor. Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yürüyüş ve demokrasi nöbeti düzenlendi. Eski otogar toplanma alanı önünden protokol ile birlikte mehter takımı eşliğinde hareket eden 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Sakarya Caddesi üzerinden Hükümet Meydanı'na yürüdü. Caddeden marşlar eşliğinde geçen mehter takımına yürüyüşün dışında bulunan halk büyük ilgi gösterdi. Hükümet Meydanı'na yürüyen kalabalık, polis kontrolüyle alandaki yerini aldı.

Darbe döneminde 27 gece nöbete katıldığını söyleyen Nebahat Kaya, "O dönemde resmi kurumda çalışıyordum, her şeyi bire bir gördük. 27 gece burada sabahladık, sabah namazında eve gidip 2 saat dinlenerek işe gittik. Yine olsa yine buralardayız, Allah bir daha onlara fırsat vermesin, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Orhan Turan ise "15 Temmuz'da nöbete geldik. Allah bir daha başımıza böyle bir şey vermesin, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah gazilerimize uzun ömürler versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Sonuna kadar buradayız, yine olsa yine direniriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Politika

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