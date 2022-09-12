Sinop politika haberleri: Binali Yıldırım Sinop'a geliyor Politika Haberleri Sinop politika haberine göre AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret için Sinop'a geliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bir dizi ziyaret için Sinop'a geliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 14 Eylül Çarşamba günü bir dizi gezi ve incelemeler için Sinop'ta olacak. Ziyarette Yıldırım öncelikle saat 12.00'de Boyabat ilçesi, 16.00'de ise merkez ilçede bulunacak ve etkinliklere katılarak vatandaşlarla buluşacak. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Binali Yıldırım AK Parti Eylül Sinop Politika Haberler

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