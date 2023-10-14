Sinop Nükleer Karşıtı Platformu: Türkiye'de ve dünyada yapılmak istenen tüm nükleer santrallere karşıyız

MUSTAFA USTA

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Murat Şahin, "İkide bir ' Sinop'ta da Güney Kore'yle, Rusya'yla, Çin'le bu işleri görüşüyoruz, olumlu görüşmelerimiz var' deniliyor. Nükleer santral gibi büyük yatırımlarda devlet başkanının, 'biz yapıyoruz' demesiyle böyle işlerin olma ihtimali çok söz konusu değil. Ne olursa olsun; biz Sinop'ta hatta İğneada'da, Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya dünyada yapılmak istenen tüm nükleer santrallere karşıyız. Çünkü bunu sonuçlarını Çernobil olarak biz daha önce yaşadık" dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Murat Şahin, Sinop'ta yapılması planlanan Nükleer Santral projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YAPILMAK İSTENEN TÜM NÜKLEER SANTRALLERE KARŞIYIZ"

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Murat Şahin, şöyle konuştu:

"Sinop'ta nükleer güç santrali yapmayla ilgili hükümetin ısrarı var. Bu ısrar 90'lı yıllardan beri var; Sinop'ta ve İğneada'da... Cumhurbaşkanı ikide bir Soçi'de ve başka yerlerde görüşmeler yapıyor. Bakanlıkta hala İğneada da içinde olmak suretiyle fakat adını tam dile getirmeden, Güney Kore'yle, Rusya Federasyonu'yla, Çin'le bu konuda görüştüklerini ve Sinop'ta nükleer güç santrali yapmayı düşündüklerini söylüyorlar. Bu ekonomik şartlarda ne Rusya'nın ne de Güney Kore'nin özellikle bizim gibi ülkelerde, kendi ülkelerinde yapmamalarına rağmen bizim ülkemizde nükleer santral yapmak için çabaları var ama daha ortada bir ÇED raporu yok. Tekrar Güney Kore'yle, Rusya'yla veya Çin'le anlaştıkları zaman daha önce Japonya'yla anlaştıkları gibi uluslararası, hükümetler arası bir anlaşma yapmak durumundalar.

Daha henüz ortada böyle bir şey yok. Fakat ikide bir 'Sinop'ta da Güney Kore'yle, Rusya'yla, Çin'le bu işleri görüşüyoruz, olumlu görüşmelerimiz var' deniyor. Nükleer santral gibi büyük yatırımlarda devlet başkanının biz yapıyoruz demesiyle böyle işlerin olma ihtimali çok söz konusu değil. Ne olursa olsun, biz Sinop'ta hatta İğneada'da, Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya dünyada yapılmak istenen tüm nükleer santrallere karşıyız. Çünkü bunun sonuçlarını Çernobil olarak biz daha önce yaşadık. Fukuşima olarak Japonya yaşadı. Daha önceden bir sürü kazalar oldu. Bunların adına kaza denebilir mi? Çoğu insan hatasından olduğu için, nasıl bir teknoloji kullanırsanız kullanın radyasyon salınımının olduğu bir yerde kaza olmaması veya radyasyonun yayılmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Onun için biz Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir nükleer santral yapılmasına karşıyız."