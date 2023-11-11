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Sinop merkezli Narkogüç Operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Narkogüç Operasyonu sonucunda 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, uyuşturucu maddeler ve suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.