Sinop merkezli Narkogüç Operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Narkogüç Operasyonu sonucunda 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, uyuşturucu maddeler ve suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi.
Sinop merkezli 3 ilde yapılan "Narkogüç Operasyonu"nda 34 kişi gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarına yönelik; Sinop merkezli 3 ilde eş zamanlı "Narkogüç Operasyonu" gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araç aramalarında silah, çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika