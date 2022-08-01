Sinop haber: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Sinop habere göre Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi, yaklaşık yarım kilo kubar esrarla yakalandı. Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği tespit edilen 1 kişi, yaklaşık yarım kilo kubar esrarla yakalandı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkeli ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli 1 şahsa yönelik yapılan operasyonda, 484 gram kubar esrar, kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / Politika Türkeli Sinop Politika Haberler

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