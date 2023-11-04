Sinn Fein Lideri İsrail'e Karşı Baskı Çağrısı Yaptı

Kuzey İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Lideri MaryLou McDonald, uluslararası toplumu, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak amacıyla diplomatik ve siyasi her türlü mekanizmayı kullanmaya davet etti.

Kuzey İrlanda'da ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Lideri MaryLou McDonald, uluslararası toplumu, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak amacıyla diplomatik ve siyasi her türlü mekanizmayı kullanmaya davet etti.

MaryLou McDonald, Sinn Fein'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı video paylaşımda, "Gazze'deki o cehennem felaketinin artık durmasını istiyorum ve bu sonuçları elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüyüz." ifadesini kullandı.

Filistin'de 9 binden fazla kişinin İsrail saldırıları sonucu öldüğüne, on binlercesinin yaralandığına dikkati çeken McDonald, yıkılan binaların enkazındakilerin sayısının ise henüz bilinmediğine işaret etti.

McDonald, İsrail'in çağrılara kulak vermediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ve bu nedenle İsrail'in İrlanda'daki büyükelçisinin konumu artık savunulamaz hale gelmişken, İsrail uluslararası ateşkes çağrısını görmezden gelerek derinleşen şiddete devam ediyor. Bu nedenle, uluslararası toplumun ateşkesi sağlaması için İsrail üzerindeki baskıyı en üst düzeye çıkarmak amacıyla diplomatik ve siyasi her türlü mekanizmayı kullanmasını istiyoruz."

McDonald, İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemesine, sivil halka acı çektirmesine, uluslararası ateşkes çağrılarını görmezden gelmesine dayanılamayacağını vurgulayarak, İsrail'in, tüm saldırılarına karşın hiçbir "sonuçla" karşı karşıya olmadığına dikkati çekti.