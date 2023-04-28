Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor

Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor Öncü pınar ve Çobanbey kapılarında oy verme işlemi devam ediyor Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların oy verme işlemi devam ediyor.