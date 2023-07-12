Singapur Ulaştırma Bakanı Yolsuzluk Soruşturması Sonrası İzne Çıkarıldı

Singapur'un Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonucunda zorunlu izne gönderildi. Başbakan Lee Hsien Loong, soruşturma tamamlanana kadar Iswaran'ın izne çıkmasını istedi. Iswaran'ın yerine kıdemli devlet bakanı Chee Hong Tat ulaştırma bakan vekili olarak atandı.

Asya ülkesi Singapur'un Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası zorunlu izne gönderildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, soruşturma tamamlanana kadar Iswaran'ın izne çıkmasını istedi.

Iswaran'ın, Singapur Yolsuzlukları Araştırma Kurumunca (CPIB) yürütülen soruşturmaya "destek" olduğu ve görevine dönene kadar yerine kıdemli devlet bakanı Chee Hong Tat'ın ulaştırma bakan vekili olarak atandığı açıklandı.

CPIB'den yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi paylaşımında bulunulmayacağı bildirildi. ???????

Yolsuzluk Algısı Endeksi (CPI), geçen yıl Singapur'u 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak belirlemişti. ??????