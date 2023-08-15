Singapur Seçimlerinde Dış Müdahale ve Siber Saldırı Uyarısı

Singapurlu yetkililer, ülkede gelecek ay yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde "dış müdahale ve siber saldırı" uyarısında bulundu. Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dış müdahalenin, yabancı siyasi aktörler tarafından "gizli ve aldatıcı yollarla" siyasi egemenliği baltalama, sosyal uyumu zedeleme ve iç siyaseti manipüle etme girişimi olduğu belirtildi.

Singapurlu yetkililer, ülkede gelecek ay yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde "dış müdahale ve siber saldırı" uyarısında bulundu.

Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dış müdahalenin, yabancı siyasi aktörler tarafından "gizli ve aldatıcı yollarla" siyasi egemenliği baltalama, sosyal uyumu zedeleme ve iç siyaseti manipüle etme girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'deki 2020 Başkanlık Seçimi ve 2018'deki ara seçimler ile Fransa'daki 2017 Cumhurbaşkanı Seçimi örnek verilerek bazı ülkelerin seçimlerine dış müdahale olduğu iddiaları vurgulanırken " Singapur'un siyasetine yalnızca Singapurlular karar vermeli. Seçim süreçlerimizin bütünlüğünü korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadeleri kullanıldı.

Singapur devletinin resmi sitelerinde, yabancı aktörlerin seçimlere müdahale etmek için kullandıkları bazı yöntemler ve cumhurbaşkanlığı adaylarının dış müdahalenin hedefi olma veya farkında olmadan kolaylaştırma risklerini azaltmak için alabilecekleri önlemler hakkında bilgi verildiği, aynı zamanda hükümetin yabancı müdahaleye karşı tetikte olacağı bildirildi.

Singapur'un "dijitalliğe uyum sağlayan bir toplum" olduğu vurgulanan açıklamada, "Singapur, seçim süreçlerini bozma girişimlerine veya seçimin güvenilirliği hakkında şüphe uyandırmaya karşı kendini korumalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkede gelecek ay yapılaması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde adayların, seçimin bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynadığı, adayların yabancı müdahale tehdidi ve siber saldırılara karşı farkındalıklarını geliştirmeleri gerektiği vurgulandı.

Adayların bilgi teknolojisi altyapılarını ve sosyal medya hesaplarını korumak için alabilecekleri önlemler ile verilerinin saklanması ve yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğinin altı çizilirken, seçime yabancı müdahalenin tespit edilmesi veya sosyal medya hesaplarının kötüye kullanıldığının fark edilmesi durumunda, resmi otoritelere bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.