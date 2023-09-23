Singapur Dışişleri Bakanı İklim Değişikliği Hedeflerinin Gerçekleştirilememesinin Sefalet Getireceği Uyarısında Bulundu

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, iklim değişikliği hedeflerinin gerçekleştirilememesinin "sefalet getireceği" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakan Vivian, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

İklim değişikliği hedeflerinin kaçmasının hem bugüne hem de gelecek nesillere sefalet getireceğini vurgulayan Vivian, "Küresel gıda güvenliği, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra (küresel) enflasyonist baskıları artıracak olan iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşti." dedi.

Vivian, Kovid-19 salgının "hazırlık testi" olduğunu, dünyanın bunun etkileriyle mücadeleyi sürdürdüğünü ancak bu mücadelenin yetersiz kaldığına işaret etti.

Son zamanlarda yaşanan doğal afetlerin aynı gezegendeki ulusların ortak kırılganlığı olduğunu vurgulayan Vivian, "Doğa sınırlara saygı duymayan bir güçtür. Kalbimiz Fas ve Türkiye depremlerinde, Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerle birlikte. Yiyecek ve su krizi yaklaşıyor. İklim değişikliği hedeflerimizi kaçırırsak hem kendimize hem de gelecek nesillere daha fazla sefalet yükleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka, askeri doktrin ve stratejik caydırıcılık konusundaki varsayımlarımızı temelden bozacak"

Vivian, "Dijital devrimin ve özellikle de yapay zekanın ortaya çıkışının ortasında, hem riske hazırlıklı olmamız hem de bu teknolojilerin faydalarını dağıtmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yapay zekanın toplumlar ve ekonomiler üzerinde derin etkileri olduğunu vurgulayan Vivian, "Yapay zeka, askeri doktrin ve stratejik caydırıcılık konusundaki varsayımlarımızı temelden bozacak. Örneğin, yapay zeka destekli silah sistemlerinin neredeyse anında konuşlandırılıp tetiklenebilme hızı, liderlerimizin karar verme sürelerini önemli ölçüde azaltacak. ve insanların ateşleme döngüsünde bile olmadığı pek çok durum olacak. Ama biz ateş hattında olacağız. Bu, kaçınılmaz olarak istenmeyen çatışmaların ortaya çıkması veya çatışmaların tırmanması riskini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vivian, yapay zekanın, çatışma döneminde (Ukrayna-Rusya) ortaya çıkışının riskleri katlanarak artırdığını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle kapsayıcı bir küresel diyalog başlatmalıyız ve bunu BM'de başlatmalıyız. Yanlış hesaplamaları önlemek için bu tür sistemlerin gözetimini ve gerekli önlemleri acilen dikkate almamız gerekiyor. Singapur, Genel Sekreterin bu kritik konuları araştırmak için yapay zeka konusunda üst düzey bir danışma organı toplama kararını memnuniyetle karşılıyor. Singapur aslında BM'nin ve çok taraflı sistemin bu hızla gelişen kritik teknolojilere ilişkin normlar oluşturma görevini üstleneceği konusunda iyimser. Ayrıca 2024'teki geleceğin zirvesinde küresel dijital sözleşmenin benimsenmesini de sabırsızlıkla bekliyoruz. Gerçek şu ki pek çok ülke, dünyamızı kasıp kavuran dijital dönüşüm dalgasına hazır değil. Unutmamak gerekir ki bugün bile 2 milyardan fazla insan internet erişimine sahip değil. ve bu dijital uçurumu kapatmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor."