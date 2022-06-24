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Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan Türkiye'yi ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Singapur Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishnan'ın 25 Haziran 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Singapur Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishnan'ın 25 Haziran 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Singapur Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishnan, 25 Haziran 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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