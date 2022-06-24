Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishna, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Politika
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SİNGAPUR Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishna, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
SİNGAPUR Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishna, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Balakrishna'nin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada "Singapur Dışişleri Bakanı Dr. Vivian Balakrishna, 25 Haziran 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerimizin ele alınması, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika