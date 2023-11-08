Singapur'da İsrail-Filistin sembolleri taşıyanlara ceza

Singapur İçişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sembolleri taşıyan ve sergileyenleri para ya da hapis cezasıyla cezalandırabileceğini açıkladı.

Singapur'da İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin sembolleri taşıyan ve sergileyenler, para ya da 6 aya kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Singapur İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hamas- İsrail çatışmasına ilişkin yabancı ülke sembolleri çevirim içi platformlarda sıklıkla alınıp satılıyor ve vatandaşlar tarafından giyilip sergileniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu eşyaların izin alınmadan kamuya açık alanlarda sergilenmesinin "yabancı uluslara ait sembollerin sergilenmesine ilişkin yasa" kapsamında suç olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda suçlu bulunan kişilere 500 dolara kadar para veya 6 aya kadar hapis cezası verilebileceği belirtilen açıklamada, bazı durumlarda kişilere her iki cezanın da uygulanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kontrol noktalarını kullanacak tüm yolculara da bu sembolleri taşımamaları aksi takdirde Singapur'a girişlerinin engellenmesi de dahil olmak üzere sert önlemler alınacağı belirtildi.

Açıklamada "Singapur'daki farklı ırklar ve dinler arasındaki barış ve uyum hafife alınmamalı ve ülkemizin dışında meydana gelen olayların Singapur'da sahip olduğumuz bu barış ve uyumu etkilemesine izin vermemeliyiz." ifadesi kullanıldı.