Singapur'da Halk Dokuzuncu Cumhurbaşkanını Seçmek İçin Sandık Başına Gitti

Singapur'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Tharman Shanmugaratnam, Ulusal Ticaret Birliği Kongresi (NTUC) Gelir Müdürü Tan Kin Lian ve Singapur Yatırım Kurumu (GIC) Müdürü Ng Kok Song yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Halime Yakub ise aday olmadı. Seçimin galibi, gelecek 6 yıl boyunca Singapur'un dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.