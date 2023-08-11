Singapur'da Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Seçimleri 1 Eylül'de Yapılacak

Singapur'da, dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimlerinin 1 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

Singapur Seçim Dairesinin yayımladığı yazılı açıklamaya göre, birden çok aday olması durumunda dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimleri 1 Eylül'de yapılacak.

Açıklamada, aday adaylarının 22 Ağustos'a kadar adaylık kayıtlarını yaptırması gerektiği bilgisi kaydedildi.

Singapur resmi e-gazetesinde ise seçim pusulalarında adayların isimlerinin yanında yer almak üzere onaylanan sembol listesi yayımlandı.

Yayımlanan listede, kitap, çan, çiçek, kalem, beyaz güvercin, el feneri, ağaç ve büyüteç sembollerinin yer aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı aday adaylarının, "aday kayıt günü" olarak belirlenen 22 Ağustos'a kadar onaylanan 8 sembolden birini seçmesi veya din, ırk veya politik görüş belirtmeyen kendi belirledikleri sembolün kaydını yaptırması gerektiği açıklandı.