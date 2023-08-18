Singapur'da Cumhurbaşkanı Seçimlerine 3 Kişi Adaylık Kaydı Yaptırdı

Singapur'da 1 Eylül'de yapılması planlanan dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Seçim Komitesine kayıt yaptıran 6 kişiden 3'ünün, adaylığa uygun olduğu açıklandı.

Singapur'da 1 Eylül'de yapılması planlanan dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Seçim Komitesine kayıt yaptıran 6 kişiden 3'ünün, adaylığa uygun olduğu açıklandı.

Singapur Seçim Dairesinden yapılan açıklamaya göre, adaylığa uygunluklarına karar verilmesi için Cumhurbaşkanı Seçim Komitesine 6 kişi kayıt yaptırdı.

Komite, kayıt yaptıran 6 kişiden 3'ünün, dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığının uygun olduğuna karar verdi.

Buna göre yatırımcı ve girişimci Ng Kok Song, eski bakanlardan Shanmugaratnam Tharman??????? ve iş insanı Tan Kin Lian, adaylık kaydı yapmaya uygun görülen kişiler olarak belirlendi.

Singapur Seçim Dairesi, 11 Ağustos'ta, birden çok aday olması durumunda dokuzuncu cumhurbaşkanı seçimlerinin 1 Eylül'de yapılacağını açıklamıştı.

Komitenin adaylığa uygun gördüğü kişilerin, onay belgeleriyle 22 Ağustos'a kadar adaylık kaydı yaptırmaları gerekiyor.