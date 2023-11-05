Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, PAP liderliğini yardımcısı Lawrence Wong'a devredecek

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 2025'te yapılması planlanan genel seçimlerden önce Halkın Hareket Partisi (PAP) liderliğini, yardımcısı Lawrence Wong'a devretmeyi taahhüt etti.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, 2025'te yapılması planlanan genel seçimlerden önce Halkın Hareket Partisi (PAP) liderliğini, yardımcısı Lawrence Wong'a devretmeyi taahhüt etti.

The Straits Times'ın haberine göre Lee, PAP'ın iki yılda bir düzenlenen kongresinde konuştu.

Lee, parti liderliğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Her şey yolunda giderse, önümüzdeki yıl PAP'ın kuruluşunun 70. yılında liderliği devredeceğim." dedi.

Liderliği yardımcısı Lawrence Wong'a devredeceğini belirten Lee, "Lawrence bana hazır olduğunu söyledi. Lawrence ve ekibine güvenim tam." ifadesini kullandı.

Lee, genel seçimi hatırlatarak, "siyasi geçişi geciktirmek için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Singapur'da genel seçimlerin Kasım 2025'te yapılması bekleniyor.