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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sincan projelerini sundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanla ilgili projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanla ilgili projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanında karşılayan heyette yer aldı. Sincan Belediye Başkanı Ercan, Sincanla ilgili proje ve yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Murat Ercan Sincan Politika Haberler

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