Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sincan projelerini sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanla ilgili projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanla ilgili projelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanında karşılayan heyette yer aldı. Sincan Belediye Başkanı Ercan, Sincanla ilgili proje ve yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. - ANKARA