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Sinan Oğan: Zengezur koridoruna karşıyım

Sinan Oğan: Zengezur koridoruna karşıyım

Politika Haberleri

MHP Milletvekili Sinan Oğan, Zengezur koridoruna halel getirecek her tür girişime karşı olduğunu belirtti ve Karabağ'da elde edilen başarının boğulmak istendiğine dikkat çekti.

Sinan Oğan : "(Zengezur) Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım"

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika

Sinan Oğan Politika Haberler

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