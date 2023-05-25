Sinan Oğan: Zengezur koridoruna karşıyım

MHP Milletvekili Sinan Oğan, Zengezur koridoruna halel getirecek her tür girişime karşı olduğunu belirtti ve Karabağ'da elde edilen başarının boğulmak istendiğine dikkat çekti.

Sinan Oğan : "(Zengezur) Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım"