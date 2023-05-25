Sinan Oğan: Zengezur koridoruna karşıyım
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MHP Milletvekili Sinan Oğan, Zengezur koridoruna halel getirecek her tür girişime karşı olduğunu belirtti ve Karabağ'da elde edilen başarının boğulmak istendiğine dikkat çekti.
Sinan Oğan : "(Zengezur) Bu koridora halel getirecek her tür girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmak isteyen bir yapı olduğunu unutmamak lazım"
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika