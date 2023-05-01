Sinan Oğan: 'Yapılan bütün seçim tahminlerini altüst edeceğiz'

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, bütün anketleri altüst edeceklerini belirtip, "Yapılan bütün seçim tahminlerini altüst edeceğiz. Biz seçimin son haftasına girdiğimizde bu rakamların katlanarak büyüyeceğini söyleyebiliriz" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Denizli ziyareti kapsamında ilk olarak bir restoranda basın toplantısı düzenledi. İttifak üyesi partililerin katıldığı toplantıda konuşan Sinan Oğan, kendilerinin yaptığı çalışmayla oy oranlarının yüzde 10'un üzerinde olduğunu büyük bir gurur ve keyifle açıklamak istediğini, yapılan bütün anketleri altüst edeceklerini söyledi. Oğan, seçimin son haftasına girildiğinde bu rakamların katlanarak kendilerine olan desteğin büyüyeceğini kaydetti. Oğan, hep bir plan çerçevesinde işlerini yürüttüklerini belirtip, "Hepsinden daha az imkana sahibiz ama hem siyaset aklı hem toplumda ayağımızı bastığımız zemin hepsinden daha sağlam. Biz, Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, vatanseverler, tahterevalli siyasetinden bıkanlar, köhne siyasetten yorulanların, Türkiye'nin son 20 senesinden gına gelmiş herkesin ortak adresi haline geldik. Anketlerden çıkarttığımız artık bize karşı oy kaybetmeye başladıkları. Bu şekilde devam ederse günün sonunda ipi göğüsleyen taraf, ikinci tura kalan taraf biz olacağız kanaatindeyiz. Seçimlerin ikinci tura kalacağını artık net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdiye kadar bunu tahminler üzerinden ifade ediyorduk. Ama bugün itibariyle seçimlerin ikinci tura kalacağını ve bizim de oy oranımızı giderek artırdığımızı söylemek isterim. Hem kamuoyunda yaptığımız çalışmalar hem il ziyaretlerimiz çok ciddi ses getirmeye başladı" dedi.