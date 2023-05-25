Sinan Oğan: Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası için de önemli
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MHP İstanbul Milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'nin istikrarının sadece kendi için değil, Türk dünyası için de önemli olduğunu belirterek, 'Turan için önemli' dedi.
Sinan Oğan : " Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli."
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika