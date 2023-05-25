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Sinan Oğan: Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası için de önemli

Sinan Oğan: Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası için de önemli

Politika Haberleri

MHP İstanbul Milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'nin istikrarının sadece kendi için değil, Türk dünyası için de önemli olduğunu belirterek, 'Turan için önemli' dedi.

Sinan Oğan : " Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika

Sinan Oğan Azerbaycan Türkiye Politika Haberler

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