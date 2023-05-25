Sinan Oğan: Türkiye'nin istikrarı Türk dünyası için de önemli

MHP İstanbul Milletvekili Sinan Oğan, Türkiye'nin istikrarının sadece kendi için değil, Türk dünyası için de önemli olduğunu belirterek, 'Turan için önemli' dedi.