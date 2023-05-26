Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oğan, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanın sırtında bir HDP gölgesi, PKK gölgesi asla olmayacağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisini aramadığını ve Türkiye'nin iç politikasına karışmadığını ifade etti.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, " Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanın sırtında bir HDP gölgesi, PKK gölgesi asla olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Oğan, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oğan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in etkisiyle karar aldığınızı iddia ediyorlar. Bu iddialara ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, bu iddiaları dile getirenlerin Türk milliyetçilerini ve milliyetçiliğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tanımadıklarını ifade etti.

Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini, desteklediğini, Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin rolünü önemsediğini anlatan Oğan, "Bu, Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanının Türkiye'nin iç politikasına karışacağı anlamına gelmiyor. Açık ve net söylüyorum. Aliyev beni aramamıştır. Aliyev'in asla böyle bir girişimde bulunacağını da aklımın ucundan geçmez. Aliyev'e hürmetim vardır, bir Türk devletinin cumhurbaşkanıdır." diye konuştu.

"HDP'ye rağmen diğer tarafa destek verip, ülkede kriz mi çıkarsaydık?"

Sinan Oğan, "İstikrar vurgunuz da ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı ile parlamentonun aynı ittifaktan olmasının istikrar için önemi nedir?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Yeni geçilen sistemde parlamento ile Cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması, ülkenin geleceği ve istikrarı açısından son derece önemlidir. Bir Türk milliyetçisi olarak ülkemin krizi girmesini istemiyorum. Ülkemde parlamentonun kilitlenmesini istemiyorum. Türk milliyetçisi olarak parlamentoyu alan Cumhur İttifakı'na cumhurbaşkanlığında destek vermekten daha doğal bir şey olamaz. HDP'ye rağmen diğer tarafa destek verip ülkede kriz mi çıkarsaydık. Ekonomik sıkıntıları da dikkate aldığımızda bu ülkenin tek bir dakika dahi istikrarsızlığa tahammülü yoktur. Özellikle istikrara vurgu yaparak tercihimizi Cumhur İttifakı'ndan yana yaptık. Seçmenlerimizden, istikrarın devamı için 28 Mayıs'ta oy kullanmalarını istiyorum."

Oğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra tarafsız kalmayı tercih etmediğini, iddialı bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Memleketin halini balkondan izleyecek hallerinin olmadığını vurgulayan Oğan, "Bir taraf olmamız gerekirdi. Tarih bizi 'HDP ile yan yana durmadı' diye yazacak. Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık." dedi.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'nu baypas eden bir projesi var. Çok tepki çekti. Bu koridorun önemi nedir?" sorusu üzerine, bu koridorun Türk dünyası için nefes borusu niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şu anda Türk dünyası ile doğrudan bağlantıya sahip olmadığını vurgulayan Oğan, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru bu kara bağlantısını sağlıyor. Karabağ'da 44 günde büyük bir zafer kazanılacağı hem de savaşın sonunda Zengezur'dan bir koridorun açılabileceği ve bunun da Ermenistan'a kabul ettirilebileceği aklımın, hayalimin ucundan geçmezdi. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Sen bu diplomatik başarıyı güçlendireceğin yerde çıkıp bir projeden bahsediyorsun. Sen bu koridoru anlamsız kılmaya çalışıyorsun. Çin bile Zengezur Koridoru'nu kullanmak isterken sen kalkıp burayı baypas edecek şekilde Ermenistan ve İran'ın tarihi rüyasını gerçekleştirecek şekilde yaparsın. Sadece HDP meselesi değil bu meselede son derece önemlidir. Ömrünü Türk dünyasına adamış bir siyasetçiyim ben. Ermenistan'ın gönlü hoş olsun diye Azerbaycan'ın tarihi bağlantısını yok sayacağım. Böyle bir şeyin yanında benim olmam zaten söz konusu değildi. Bir Turancı için, bir Türk milliyetçisi için olmazsa olmazdır bu koridor. Bu koridoru doğru anlamak lazım. Bu koridora halel getirecek her türlü girişimin karşısındayım. Karabağ'da bir başarı sağlandı ama o başarıyı boğmaya çalışan bir yapının da hala mevcut olduğunu unutmamak lazım. İnşallah 28 Mayıs'ta yüksek bir oy oranıyla seçimler yapılacak, Zengezur Koridoru'nun garantörü olarak Türkiye'nin mevcut hükümeti ağırlığını koyacak, o koridor açılacak. O koridor açıldığı zaman bir Turancı için bundan daha mutlu ne olabilir ki?"

Oğan, Cumhur İttifakı'na girmeden önce de sonra da doğruya doğru dediğini, Karabağ politikası, Mavi Vatan ve Türk Devletleri Teşkilatı tezlerinin doğru olduğunu ifade ettiğini dile getirdi.

Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan topraklarını tanıma noktasında hazır olduğunu anlatan Oğan, "Artık o 24 Nisan zırvalarının da bitirilmesini sağlayacak bu durum. 24 Nisan zırvaları yıllardır Türkiye'nin enerjisini emiyordu. Artık bu işlerden kurtulacağız. Ermenistan burada bir çıban başı gibi duruyordu. O çıban temizlendi, kesildi, atıldı. Şimdi bunun ikinci hamlesi gerekiyor. Onun için istikrar önemli. Türkiye'nin istikrarı sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin istikrarı Azerbaycan için, Kazakistan için, Türk dünyası için önemli, Turan için önemli. Türk Devletleri Teşkilatı bunun için önemli." şeklinde konuştu.

"Önemli olan Türk milletinin çıkarlarıdır"

Yabancı basının Türk dış politikasına yönelik demeçlerinin sorulduğu Oğan, Türkiye'nin Libya ve Mavi Vatan gibi birkaç konudaki tavrının Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirtti.

Türk dış politikasının dış ticaretinin önünü açar nitelikte olacağını ifade eden Oğan, "Bunun için de Türkiye yeri geldiğinde masaya yumruğunu vuracak, yeri geldiğinde güler yüzünü gösterecek. Bu Batılıları rahatsız ediyor. Türkiye bölgede yegane ülkedir ki Batı'nın her dediğini o anlamda yapmadı. Rahatsızlık sebeplerinden bir tanesi o. Burada önemli olan Türk milletinin çıkarlarıdır." ifadelerini kullandı.

Seçimde aldığı oy oranı ve kendisine oy verenlerin çoğunun genç olduğu hatırlatılarak gençlere mesajı sorulan Sinan Oğan, "Sevgili gençler, bu yaptıklarımızın tüm hepsi anlamlıdır. Bize inansınlar, bize güvensinler. Biz yanlış yerde durmayız. Genç kardeşlerim, millet aklına, devlet aklına güvensinler. Bize güvensinler. Stratejiye ve plana sadık kalsınlar." diye konuştu.

"Plana sadık kalın" söyleminin sorulması üzerine Oğan, Türk milliyetçilerini siyasetin ana gündemine oturtmayı ve HDP'yi siyasetin ana gündeminden düşürmeyi planladıklarını, bunda da başarılı olduklarını aktardı.

Bundan bazı kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Oğan, "HDP'nin tüm hedefi, Türkiye'de cumhurbaşkanını belirleyecek noktaya gelmek, belirledikleri cumhurbaşkanına Suriye'deki PKK'istana yönelik operasyonları durdurmak suretiyle orada bir PKK'istan kurulmasını yapmaktı. Biz buna engel olduk. Bu asla mümkün olmayacak. Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak cumhurbaşkanın sırtında bir HDP gölgesi, PKK gölgesi asla olmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Planımızın temelinde bu vardı. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Sinan Oğan, cumhurbaşkanının yüksek oy oranıyla seçilmesi gerektiğini belirterek, "Yüksek oy oranıyla olması şu demek, 50,1 ile de cumhurbaşkanı olunuyor, 56 ile de cumhurbaşkanı olunuyor. Ama güçlü, istikrarlı bir Türkiye için yüksek bir oy oranıyla artık Türkiye'nin bütün bir ekonomik sorunlarını, içeride, dışarıda boğuştuğu bu sorunları ancak güçlü ve iyi bir destekle seçilmiş bir hükümet sağlar. Onun için de biz elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Oğan, "Bizim olduğumuz yer, doğru yerdir. Gençler buna inansın." ifadesini kullandı.

(Bitti)