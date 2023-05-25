Sinan Oğan: 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmayız
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MHP'li Sinan Oğan, HDP'yi eleştirerek 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen bir yapıyla beraber olmayacaklarını söyledi.
Sinan Oğan : "Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık."
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Eda Özdener - Politika