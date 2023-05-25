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Sinan Oğan: 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmayız

Sinan Oğan: 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmayız

Politika Haberleri

MHP'li Sinan Oğan, HDP'yi eleştirerek 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen bir yapıyla beraber olmayacaklarını söyledi.

Sinan Oğan : "Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık."

Kaynak: AA / Eda Özdener - Politika

Halkların Demokratik Partisi Selahattin Demirtaş Sinan Oğan Politika Haberler

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