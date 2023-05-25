Sinan Oğan: 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmayız

Sinan Oğan : "Bir Türk milliyetçisi olarak eleştirdiğimiz 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' diyen, HDP'yi güzelleyen bir yapıyla beraber olmamız söz konusu değildi, biz de olmadık."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023