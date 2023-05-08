Sinan Oğan: Seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, " Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortam seçimlerin başa baş gittiğini gösteriyor. Olur da eğer muhalefet yarım puan farkla seçimleri kazanırsa Türkiye'yi bunlar kaosa götürür. HDP ve HÜDA PAR arasında çıkarılacak bir tartışma ve çatışmayla, Türkiye'de seçimlerin erteleneceği süreci dahi konuşacak bir tartışmalı sürece girebiliriz. O sebeple de seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı ve ikinci turda mutlak çoğunlukla seçimler kazanılmalıdır" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte geldiği Gaziantep'te, Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Sinan Oğan, Van ziyareti dönüşünde seçim otobüsünün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde taşlı saldırıya uğrağını söyledi. Seçimlere daha sakin bir ortamda gidilmesi gerektiğini vurgulayan, jandarma tutanakları ve otobüsün fotoğraflarını gösteren Sinan Oğan, şöyle konuştu:

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ daha sonra İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.