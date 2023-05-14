Sinan Oğan oy kullandı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı ve 'Memleketimize, milletimize hayırlı olsun' dedi.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun" dedi.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün saat 11.00'da eşi Gökçen Oğan ile Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 1276 numaralı sandıkta oy kullandı. Oğan oyunu kullandıktan sonra, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle, suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim" dedi. Oğan, "heyecanlı mısınız?" sorusu üzerine de "Heyecanlıyız tabii olmaz mıyız" yanıtını verdi.