Sinan Oğan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'deki çeşitli ziyaretlerinin ardından Kayseri'ye geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Oğan, burada yaptığı açıklamada, "Biz Türk milliyetçilerinin oyunun tamamına yakınını alıyoruz. Yeni nesil gençlerinden çok ciddi bir yönelimi var. 'Z kuşağı bu seçimin sonucuna karar verecek' deniyor. Z kuşağı bizimle beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 'ben seçimden çekiliyorum' dese, Erdoğan'ın seçmen tabanının 2'nci tercihi Sinan Oğan'dır. Kılıçdaroğlu bugün, 'ben çekiliyorum' dese, Kılıçdaroğlu'nun seçmen tabanının 2'nci tercihi de Sinan Oğan'dır. Sinan Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın Türk siyasetinde en güvenilir siyasi aktör olduğu anlamına gelir. Bizim hayata ve meselelere bakış açımızın devlet adamı bakış açısıyla olması bütün Türkiye'deki seçmen tabanlarının bize oy verdiğini ve saygı duyduğunu gösteriyor. Doğrudan 1'inci tercihte bulunduğunu veyahut da 2'nci tercihinin biz olduğunu gösteriyor. Bu çok kıymetli bir seçmen profilidir. Bu bizi bugün itibariyle Türk siyasetinin kalıcı aktörü haline getirmiştir" diye konuştu.

Sinan Oğan, konuşmasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,