Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 278, Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Oğan'a 14 oy çıktı.

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Oğan'ın da oy verdiği 1276 nolu sandıkta 331 seçmen oy kullandı. Oyların 328'i geçerli, 3'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 278, Recep Tayyip Erdoğan'a 36, Sinan Oğan'a 14 oy çıktı.