Sinan Oğan: İki adaydan birisinin ilk turda açık farkla kazanması mümkün değil

SERDAR ÜNSAL

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Iğdır'da; "İki adaydan birisinin ilk turda açık farkla kazanması mümkün değildir. Eğer seçimleri muhalefet tarafından yarım puanlık bir farkla kazanılırsa Türkiye kaosa sürüklenir. Biz ilk günden beri sorumlu dil kullanıyoruz ve bütün liderleri de sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şimdi diyoruz ki gelin bu işi riske atmayalım" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Kars programının ardından doğup büyüdüğü Iğdır'ın Tuzluca ilçesine oradan da Iğdır merkeze gelerek yurttaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"MEMLEKETİMDE İLK DEFA BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLARAK HUZURUNUZDAYIM"

Vatandaşlara seslenen Sinan Oğan, şu şekilde konuştu:

"Memleketimde ilk defa bir Cumhurbaşkanı adayı olarak huzurunuzdayım. Iğdırlı bir Cumhurbaşkanı adayı olarak bütün hemşerilerime bir olmalarını, beraber olmalarını ve Iğdır'ın Meclis'te daha fazla milletvekili olarak temsil edilmesini istiyoruz. Bu yola çıkmadan önce 111 bin 506 imza veren halkımızın desteği ile yola çıktık, herkes üzerine düşeni yaptı birinci aşamayı bitirdik. Şimdi adayız ve aslında bu süreçte bütün televizyonlar bizlere yer vermediler, diğer adaylar ve genel başkanlar bizi görmezden geldiler, yok saydılar. Günü gelecek bu kardeşinizi tek tek var sayacaklar. Seçimler ikinci tura kalacaktır ve inşallah bu kardeşiniz de ikinci tura kalacaktır. Şunu iyi bilin biz ikinci tura kalırsak zaten bu ülkeyi yöneteceğiz. Şayet kalamazsak bile bu ülkeyi kim yönetecekse bizimle masaya oturmak zorunda. Bu da Iğdır için bakanlık değil bakanlıklar demektir. O sebeple biz ne kadar güçlü olursak Iğdırlı o kadar güçlü temsil edilecektir."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KANDİL DESTEĞİYLE BU SEÇİMLERİ ALIRLARSA ÜLKEYİ TESLİM ETMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ. ORADA O ÖLÇÜYÜ NASIL KOYACAKLAR MERAK EDİYORUM"

Sinan Oğan, daha sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Oğan, şunları söyledi:

"Beni tanıkça insanların seveceğini söylemiştim. Diğer adayların ise fazla tanınıyor ve tanındıkça batacaklar. Nitekim dediğim de aynen çıkıyor. İnsanlara zihinlerde Tayyip Bey'den kurtulmak için Kılıçdaroğlu mecburiyeti algısı yükleniyor. Ben Kılıçdaroğlu'na yeterince oy verildiği kanaatinde değilim. Bu iş kesinlikle ilk turda bitmez. Birinci turda her iki aday da 41-42 bandında oy alacaktır en fazla. Ama bizim yüzde 30'un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcuttur. İki adaydan birisinin ilk turda açık farkla kazanması mümkün değildir. Eğer seçimleri muhalefet tarafından yarım puanlık bir farkla kazanılırsa Türkiye kaosa sürüklenir. Biz ilk günden beri sorumlu dil kullanıyoruz ve bütün liderleri de sorumlu dil kullanmaya davet ediyoruz. Şimdi diyoruz ki gelin bu işi riske atmayalım. Süleyman Soylu'nun açıklamaları tesadüf değil, bu işi bir 15 Temmuzvari bir şeye benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil desteğiyle bu seçimleri alırlarsa ülkeyi teslim etmeyiz dedi. Orada o ölçüyü nasıl koyacaklar merak ediyorum. Bir diğer husus da HÜDA PAR'ın bir açıklaması var. Ben HÜDA PAR ile HDP arasında bir çatışma çıkarılabileceğini öngörüyorum. O ikisi üzerinden çıkarılacak bir çatışma ile farklı bir senaryonun devreye sokulacağını görüyorum. Umarım yanılırım. Bir stratejist Cumhurbaşkanı adayı olarak bu riski öngörüyorum. Bu sebeple diyorum ki ilk turda olabilecek böyle kötü senaryolara karşı ikinci turda bizlerin de desteğiyle yapılacak bir seçim daha sağlıklı olmaz mı? Sinan Oğan'a verilecek oylar boşa gidecek algısı yapıyorlar. Sinan Oğan'ın şu anda 12-16 bandında oy oranı vardır. Hem il bazlı anketlerde hem de şehir bazlı anketlerde 12-16 bandındadır."