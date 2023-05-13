Sinan Oğan: Hiçbir pis pazarlığın içinde olmadık

'HİÇBİR PAZARLIĞIN İÇİNDE OLMADIK'

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Kızılay'da yürüyerek, vatandaşlardan oy istedi. Oğan'a, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da eşlik etti. Seçim otobüsünden vatandaşlara hitap eden Oğan, oy istedi. Oğan, daha sonra Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Burada açıklama yapan Oğan, şöyle konuştu: "Zorlu bir yolculuğun sonuna geldik. Yola çıkarken dedik ki 'Sizi Kandil Dağı ile domuz bağı arasına sıkıştırmayacağız. HDP'nin bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. HÜDA-PAR'ın bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. Türk milleti, Türk milliyetçileri, Atatürkçüleri, vatanseverleri bütün oyunlarını bozacak. Bu seçimlerin merkezine bu kişileri koyacağız.' Bu seçimlerde türlü türlü oyun kurmak isteyenlerin oyunları ayağına dolandı ve bu sizlerin sayesinde oldu, Türk gençliği sayesinde oldu. Hiçbir pis pazarlığın içinde olmadık, olmayacağız. Burada ilk defa bir şey açıklayacağım. Bu süreçte bizim yükseldiğimizi görenlerin bize neler teklif ettiğini bir duysanız ve biz reddettik, yine reddedeceğiz. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, Türk siyasetinde omurgayı temsil eder. Bu algı oyunlarıyla Muharrem İnce'yi hastanelik ettiler. Zannettiler ki bu oyunlarla bizi yıldıracaklar, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Türkiye'deki köhne zihniyet gitmek istemiyor, bu zihniyeti göndereceğiz. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak" diye konuştu.