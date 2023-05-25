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Sinan Oğan: HDP Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirdi

Sinan Oğan: HDP Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirdi

Politika Haberleri

MHP Milletvekili Sinan Oğan, HDP'nin Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirdiğini belirtti ve Türk milliyetçilerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi.

Sinan Oğan : "Bugün geldiğimiz noktada HDP, Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır"

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Halkların Demokratik Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan Politika Haberler

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