Sinan Oğan: HDP Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirdi
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MHP Milletvekili Sinan Oğan, HDP'nin Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirdiğini belirtti ve Türk milliyetçilerinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyledi.
Sinan Oğan : "Bugün geldiğimiz noktada HDP, Türk siyasetini kilitleme yetisini yitirmiştir. HDP'nin 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' dediği yerde Türk milliyetçileri olmayacaktır"
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika