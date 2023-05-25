Sinan Oğan: 'HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı'
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MHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Sinan Oğan, HDP ile yan yana gelmenin Türk milliyetçiliğine aykırı olduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi.
Sinan Oğan : "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?"
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika