MHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Sinan Oğan, HDP ile yan yana gelmenin Türk milliyetçiliğine aykırı olduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi.

Sinan Oğan : "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?"