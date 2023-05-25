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Sinan Oğan: 'HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı'

Sinan Oğan: 'HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı'

Politika Haberleri

MHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Sinan Oğan, HDP ile yan yana gelmenin Türk milliyetçiliğine aykırı olduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi.

Sinan Oğan : "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı. Bizi eleştiriyorlar. Ne yapsaydım, bir Türk milliyetçisi olarak HDP ile yan yana gelip kendimi mi inkar etseydim?"

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Halkların Demokratik Partisi Sinan Oğan Politika Haberler

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