Sinan Oğan: 'Halk bizi yeni tanımaya başladı'

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Osmaniye'deki ziyaretlerine devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğan, halkın kendilerini yeni tanımaya başladığını ve oy oranlarının ciddi şekilde arttığını söyledi. Ayrıca, Türkiye'deki yabancıların geri gönderilmesi konusunda da referandum yapılacağını belirtti.

'HALK BİZİ YENİ TANIMAYA BAŞLADI'

Osmaniye'deki ziyaretlerini sürdüren Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Halkın kendilerini yeni tanımaya başladığını belirten Oğan, şunları söyledi:

Türkiye'de 13 milyon yabancının olduğunu ve tümünü ülkelerine geri göndereceğini dile getiren Oğan, "Bu seçim, 13 milyon sığınmacı gitsin mi, kalsın mı referandumu olacak" dedi.

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,