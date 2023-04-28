Sinan Oğan gençlerle buluştu: 'En donanımlı cumhurbaşkanı adayını deneyin'

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'da gençlerle buluştu. Oğan, 'En modern en donanımlı Cumhurbaşkanı adayı yerine en köhne en kullanılmış ikinci el adeta bir şey almak istiyorsunuz. Bu mantığa aykırı. Nasıl cep telefonunun en modernini almak istiyorsanız, gelin bu defa cumhurbaşkanlığında en donanımlı en genç sizi anlayacak gençleri anlayacak ülkeyi her türlü tartışmadan çıkarıp kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayını bu defa deneyin' dedi.

Haber: İLEYDA ÖZMEN – Kamera: UMUT DOĞAN

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'da gençlerle buluştu. Oğan, "Değerli arkadaşlar siz Sinan Oğan'ı takdir ediyorsunuz, kaliteli bir siyaset yapacağına İnanıyorsunuz ama diyorsunuz ki 'Biz son teknoloji ürünü cep telefonu alalım.' Cep telefonu alırken en son teknoloji ürününü kullanan en modern en donanımlısını almak istiyorsunuz, tabii cep telefonuyla kendimi kıyaslamıyorum ama sadece anlaşılsın diye ifade ediyorum; en modern en donanımlı Cumhurbaşkanı adayı yerine en köhne en kullanılmış ikinci el adeta bir şey almak istiyorsunuz. Bu mantığa aykırı. Nasıl cep telefonunun en modernini almak istiyorsanız, gelin bu defa cumhurbaşkanlığında en donanımlı en genç sizi anlayacak gençleri anlayacak ülkeyi her türlü tartışmadan çıkarıp kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayını bu defa deneyin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ata İttifakı bileşenleri ile birlikte bugün Çankaya Bahçelievler 7. Cadde'de gençlerle buluştu. Oğan, gençlerle de yol boyu sohbet etti. Oğan, basın mensuplarına da şu açıklamayı yaptı:

"Değerli basın mensupları, öncelikle şunu ifade etmem gerekir ki biz planladığımız gibi bütün anketlerde ve şu anda burada gördüğünüz gibi hızla oy miktarımızı arttırıyoruz. Türk kamuoyunun bize olan ilgisi bize hızlı bir şekilde artıyor. Göreceksiniz biz sürpriz yapacağız demiştik. Bu sürprizi bugün sahada artık görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz. Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Bugün burada Bahçelievler'de bir yürüyüş yapacağız ve şunu söylemek isterim ki medya ambargosu da artık yavaş yavaş kırılıyor. ve medya ambargosunun kırılması için birkaç yere gittik. TRT'ye gittik RTÜK'e gittik DHA'ya gittik. Bunların da etkili olduğunu görüyorum. Ben buradan herkese, medyaya teşekkür ediyorum. Bize yer verdiğinizde görüyorsunuz ki dünyanın sonu değil sadece medyanın halkı aydınlatma görevi yerine getirilmiş oluyor. Biz bu şekilde devam ettiğimiz taktirde ikinci tura kalacağımıza inanıyoruz. Sinan Oğan'ın sahada sürpriz yaptığına şahit olacaksınız. O yüzden de anket şirketlerinin artık yeni anketler yayınlamaya başladığını da göreceksiniz. Ben buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; biz Ata İttifakı ve Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler sessiz bir dip dalga yarattık. ve bu sessiz dip dalga seçim sonuçlarını allak bullak edecek. Hepinize teşekkür ederim."

"BİLLBOARDLAR ONLARIN, TELEVİZYON EKRANLARI ONLARIN, PARALAR PULLAR ONLARIN, TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜ, TÜRK MİLLETİNİN DÜKKANLARININ CAMLARI BİZİM"

Sinan Oğan, "Birçok ittifakın afiş ve billboardıyla karşılaştıklarını ancak Ata İttifakı'nın ve özellikle sizin billboardlarınızla karşılaşmadıklarını söylüyorlar, siz böyle bir çalışma başlattınız bundan bahseder misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çünkü böyle bir paramız yok. Bizim billboardları kiralayacak paramız yok ama şöyle bir gücümüz var; insanlar bizden pdf istediler çalışmaların fotoğraflarını, gönderdik. Akın akın Türkiye'nin her yerinde insanlar matbaaya gidiyor oradan onu çıkarıyor ve evlerine, pencerelerine asıyorlar. Buradan da çağrıda bulunuyorum; evet billboardlar onların, televizyon ekranları onların, paralar pullar onların, Türk milletinin gönlü, Türk milletinin, Türk milletinin balkonları, Türk milletinin evlerinin camları, dükkanların camları bizim. Akın akın her yerde bizim fotoğraflarımız basıldı."

"NASIL CEP TELEFONUNUN EN MODERNİNİ ALMAK İSTİYORSUNUZ, GELİN BU DEFA EN DONANIMLI EN GENÇ CUMHURBAŞKANI ADAYINI DENEYİN"

Sinan Oğan, "Katıldığınız programlardan dolayı popülariteniz arttı ama şöyle bir şey deniyor; Sinan Oğan'ı desteklemek istiyorum ama seçilemeyeceğini biliyorum tarzında mesajlar var. Bu algıya ve bu kişilere nasıl bir cevap vermek istersiniz" sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Çok önemli bir konu var sevgili arkadaşlar. İnsanlar Sinan Oğan'ı tanıdıkça bir devlet adamını tanıdığını, Ata İttifakı'nı tanıdıkça her türlü terör ve uzantılarına mesafeli bir yaklaşımı görüyorlar ve diyorlar ki; 'Keşke bu ülkeyi Sinan Oğan yönetse, keşke Ata İttifak'ı yönetse. Ama acaba oyumuz boşa gider mi? Ama acaba seçilmezse ne olur?' Değerli arkadaşlar siz Sinan Oğan'ı takdir ediyorsunuz, kaliteli bir siyaset yapacağına İnanıyorsunuz ama diyorsunuz ki 'Biz son teknoloji ürünü cep telefonu alalım.' Cep telefonu alırken en son teknoloji ürününü kullanan en modern en donanımlısını almak istiyorsunuz, tabii cep telefonuyla kendimi kıyaslamıyorum ama sadece anlaşılsın diye ifade ediyorum; en modern en donanımlı Cumhurbaşkanı adayı yerine en köhne en kullanılmış ikinci el adeta bir şey almak istiyorsunuz. Bu mantığa aykırı. Nasıl cep telefonunun en modernini almak istiyorsanız, gelin bu defa cumhurbaşkanlığında en donanımlı en genç sizi anlayacak gençleri anlayacak ülkeyi her türlü tartışmadan çıkarıp kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayını bu defa deneyin. Siz oy verirseniz olur. Bir de şunu unutmayın seçim zaten ikinci tura kalacak. Zaten bu seçim ikinci tura kalacağı için ikinci turda ben kalamazsam zaten yine istediğinize verin. Ama siz bu defa oy verirseniz ikinci tura biz kalacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum."

"YAKIN BİR ZAMANDA BAŞKA BİR YOUTUBE KANALINDA SİNAN OĞAN'I DÜNYA ŞAMPİYONUYLA RİNGDE GÖRECEKSİNİZ"

"Youtube'de bir programa katıldınız. En son baktığımızda 6 milyon izlenmişti. O programdan sonra nasıl bir dönüş aldınız" sorusunu da Oğan, şu yanıtı verdi:

"Müthiş bir geri dönüş aldık. Yani bu da şunu gösteriyor mesela dün arkadaşlar bana bir rapor getirdiler o raporda Ali Babacan'ın katıldığı programın altındaki yorumların yüzde 90'ında Sinan Oğan var dediler. Bizim böyle bir trol ordumuz yok arkadaşlar öyle bir paramız yok zaten. Ama maalesef ki insanlar herkesi kendi gibi trol ordusu besliyor zannediyor. Gerçekten de doğal bir tepki bu. BabalaTV'ye katıldıktan sonra çok inanılmaz geri dönüşler aldık. Şimdiye kadar biz sadece Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin bize daha çok destek verdiğini düşünüyorduk ama şunu gördük ki insanlar kaliteli devlet adamına o kadar muhtaç o kadar hasret kalmışlar ki şimdi bize her kesimden ilgi var her kesimden bize destek var. ve görüyoruz ki sadece tek bir programda bu ilgi üç katına dört katına çıktı. Önümüzdeki süreçlerde sürprizlerimiz var. Örneğin çok yakın bir zamanda başka bir Youtube kanalında Sinan Oğan'ı bir dünya şampiyonuyla ringde göreceksiniz. Bu kadarını söylüyorum. Sürpriz olsun gerisi."