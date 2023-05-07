Sinan Oğan'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin bitmesine sayılı günler kala mitingleri provoke eden her kim olursa olsun karşısındayız. Birlik ve beraberliğe, huzurlu bir Türkiye'ye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde milletimizi sağduyuya davet ediyor, Ekrem İmamoğlu'na ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Sinan Oğan, bugün Erzurum mitingi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"Seçimlerin bitmesine sayılı günler kala mitingleri provoke eden her kim olursa olsun karşısındayız. Birlik ve beraberliğe, huzurlu bir Türkiye'ye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde milletimizi sağduyuya davet ediyor Ekrem İmamoğlu'na ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."