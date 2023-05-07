Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sinan Oğan'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Sinan Oğan'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Politika Haberleri

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya tepki gösterdi ve milleti sağduyuya davet etti.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Seçimlerin bitmesine sayılı günler kala mitingleri provoke eden her kim olursa olsun karşısındayız. Birlik ve beraberliğe, huzurlu bir Türkiye'ye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde milletimizi sağduyuya davet ediyor, Ekrem İmamoğlu'na ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Sinan Oğan, bugün Erzurum mitingi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıya Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Oğan'ın paylaşımı şöyle:

"Seçimlerin bitmesine sayılı günler kala mitingleri provoke eden her kim olursa olsun karşısındayız. Birlik ve beraberliğe, huzurlu bir Türkiye'ye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde milletimizi sağduyuya davet ediyor Ekrem İmamoğlu'na ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

Ekrem İmamoğlu Ata İttifakı Sinan Oğan Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title