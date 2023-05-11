Sinan Oğan'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İddialarına Yanıt

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği iddialarıyla ilgili "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığından çekileceği, bu nedenle mitinglerini iptal ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Oğan'ın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ. BİZİM DIŞIMIZDAKİ HİÇBİR AÇIKLAMAYA İTİBAR ETMEYİNİZ"

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. #DipDalgaGeliyor #OAnGeliyor"