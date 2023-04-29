ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçilirsem ilk kararnamem sığınmacıların geri gönderilmesi olacak. ATA İttifakı olarak biz sığınmacıları 1 yıl içerisinde geri göndermeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Samsun'da bir dizi ziyarette bulundu. Kentte otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Oğan, kullandığı siyasi dilin toplumda karşılık bulduğunu söyledi. Toplumun ne inancına ne de yaşam şekline karışma haklarının olmadığını ifade eden Oğan, "Binali Yıldırım'ın, Bekir Bozdağ'ın ve Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu toplumu germeye, bu toplumu bölmeye, parçalamaya, kutuplaştırmaya yönelik açıklamalardır. Burada uyarıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak senin bu ülkede artık 1 dakika bile o görevde kalmaman lazım. Sen bu ülkenin yasal bir İçişleri Bakanı olamazsın. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi, olarak ifade ettin. YSK Başkanı da darbeci başı mı oluyor? Peki sen darbe girişimi saydığın bir seçimin milletvekili adayısın. Öyleyse istifa etsene. Kimsenin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yoktur. İnsanların ne yediğiyle ne içtiğiyle ilgilenmemeliyiz. Bekir Bozdağ'ın işi adaleti sağlamaktır. Hiçbir dönemde adalet bu kadar ayaklar altına düşmemişti. Ortamı bu tür açıklamalarla germeyin. Raydan çıkardığınız Türkiye'yi rayına oturtmak için çok çaba sarf ediyoruz. Temiz bir dil kullanıyoruz. Bu dil toplumun genelinde karşılık buluyor. Seçimlerde halkın terazisine çıkacağız. Hepimiz boyumuzun ölçüsünü alacağız. Halk kime ne kıymet verecek ve nerede görmek isteyecek göreceğiz" diye konuştu.

Oğan, daha sonra şehir merkezinde esnafı ziyaret etti.