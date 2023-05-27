Sinan Oğan: Bunların milliyetçiliği mevsimlik, bir hafta sonra bitecek

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bunların milliyetçiliği mevsimliktir. Hatta mevsimlik değil, haftalıktır. Bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği. Emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek ve HDP güzellemesi yapacaklar." dedi.

Oğan, Antalya'da bir otelde Sinan Oğan'a gönül veren vatandaşlar ve teşkilat buluşması programına iştirak etti.

Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı programda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta herkesin sandığa gitmesi tavsiyesinde bulundu.

Sandıkta gereğini yapacaklarının altını çizen Oğan, "O gereğini yaptığımız zaman, küsuratlarla değil yüksek bir farkla o seçimi aldığımız zaman, inşallah Türkiye'nin dostlarını sevindireceğiz düşmanlarını ise kahredeceğiz." dedi.

Yüzyılın seçimini yaptıklarına dikkati çeken Oğan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün oturmuş olduğu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında oturacak kişinin üzerinde HDP gölgesi olmasın.' diye yola çıktık. Biz Cumhurbaşkanlığına aday olduğumuzda ortaya koyduğumuz adaylık gerekçelerimizin başında HDP'nin Türk siyasetinde belirleyici olma unsurunu ortadan kaldırmaktı. Biz bunu başardık." diye konuştu.

"Artık kimse Türkiye'de HDP güzellemesi yapmıyor"

Türk milliyetçilerinin üzerinde büyük bir tarihi sorumluluk bulunduğuna işaret eden Oğan, şöyle konuştu:

"Üzerinizdeki bu tarihi sorumluluğun farkına varın. Biz bu seçimde bütün sahalarda dolaşarak 'Her türlü terör örgütleri ve onların uzantılarının karşısında olacağız.' dedik. 'HDP'nin Türk siyasetindeki Cumhurbaşkanı belirleme yetkisini elinden alacağız.' dedik. Ancak seçimlerin ikinci turunda Türk milliyetçilerine başka bir tarihi görev düşüyor. Birinci turda bunu önemli ölçüde başardık. Artık kimse Türkiye'de HDP güzellemesi yapmıyor. Çünkü bize saldıran kesim bir hınçla saldırıyor. Çünkü onlar şuna hazırlanıyordu; 'Seçimlerde Türk milliyetçileri bir varlık gösteremeyecek, herkes HDP'nin umuduyla seçim kazanma derdine düşecek, bunlarda HDP ve PKK güzellemesi yapacak. Şimdi bunu yapamayınca bize saldırmaya başladılar. Hiç önemli değil. Ermenistan da bize saldırıyor. PKK'lılar da bize saldırıyor, bunlar da saldırsınlar. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız."

Türk milliyetçileri olarak kararlı bir şekilde HDP'nin ve PKK'nın Türk siyasetindeki etkisini kıracaklarını aktaran Oğan, "Dün milliyetçi olanlarla değil, dün HDP güzellemesi yapıp, Demirtaş'a özgürlük naraları, çığlıkları atanların bugün Göktürk bayrağı altında miting yapmalarına bakmayız. Bunların milliyetçiliği mevsimliktir. Hatta mevsimlik değil, haftalıktır. Bir hafta sonra bitecek bunların milliyetçiliği. Emin olunuz. Bunlar yine özüne dönecek ve HDP güzellemesi yapacaklar. Bazı milliyetçi arkadaşlarımızın bunlar kafasını çelmeye çalışıyor. Gördük demokrasiyi bize her türlü hakareti kendilerine reva görenler bu ülkeye demokrasi getiremezler. O sebeple mevsimlik milliyetçilik anlayışında olanların artık maskelerini düşürme vakti gelmiştir. Ben bu seçimlerde bize destek veren arkadaşlarımızın hatta bu seçimlerde bize destek vermeyen ve sandığa gitmeyen arkadaşlarımızın da istikrarlı ve kararlı bir şekilde sandığa gideceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz, olmayacaktır da"

Bu seçimleri yüksek bir farkla almanın öneminin altını çizen Oğan, "Bize değer, gönül veren arkadaşlar sandıklara mutlaka gidin. Sandıklarda ismimiz olmayacaktır ama biz tarafımızı belli ettiğimiz için sizin tarafınız da bizim tarafımız olacaktır. Biz artık aynı taraftayız. Biz HDP'nin tarafında değiliz, HDP'nin olduğu yerin karşısındayız. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP'nin olduğu yerde olamaz, olmayacaktır da." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerinde kendilerine bir takım önerilerde bulunduğunun altını çizen Oğan, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılığı, bakanlıklar...Emin olun. Olmayınca çok kolay dağıtıyorlar tabi. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde de biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bize 'Evet bu ilkeler bizim de ilkelerimiz.' dedi. Kılıçdaroğlu'na da ilkelerimiz ortaya koyduk ancak bu ilkelerle beraber Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafın Kılıçdaroğlu'nun ilkelerimizi kabul etmesine rağmen bir çelişki vardı ortada. Hem HDP'nin desteğine ihtiyaç duyup, hem PKK ile etkili mücadele sözü bir arada durmadı, eğreti durdu orada. Bizim bu kararı vermemizdeki en büyük sebeplerden birisi de buydu. Biz her türlü terör örgütüne karşı istikrarlı bir mücadele ilkemizi ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu konuştuğumuzda 'Zaten biz her türlü terör örgütü ile mücadele ediyoruz, etkili ve istikrarlı mücadeleyi sizler de bize katıldıktan sonra devam edeceğiz.' dedi. Anayasa'nın ilk 4 maddesi için 'Tabii ki. Bizim kırmızı çizgimiz.' dedi. Madde 66. Bunu dediğimde Erdoğan, şaşırdı ve 'Nasıl yani? Bizim bununla ilgili derdimiz yok ki.' dedi. 'Sayın başkanım sizin yok ama Ali Babacan'ın bununla ilgili derdi var. Biz koyalım ki el alem görsün' dedim. Millet İttifakı'ndaki Babacan'ın madde 66 ile derdi var. Anayasa'dan Türklük tanımını çıkartanlarla nasıl yan yana duracaktık. Mesele sadece orada HDP yok ki HDP kafasında başkaları da var."

Sığınmacıların gönderilmesi konusunda da Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içerisinde fikir değiştirdiğine dikkati çeken Oğan, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu 1 sene toplandınız. Her akşam toplanıp yemek yediniz ve dağıldınız. Ortaya da kallavi metin çıkardınız. O metinde 1 sene içinde göndereceğinize dair tek bir satır var mı? Nerede sizin istikrarlı devlet adamı duruşunuz. Hangi metninizde bir sene içerisinde göndereceğinizi ifade ediyorsunuz. Şimdi geldiniz duvarlara sığınmacılar gidecek yazıyorsunuz. Kim inanır buna? Sığınmacılar konusunda Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda başlayan geri dönüş projesi bir takvim dahilinde etkili bir şeklide devam ettirilecektir. Bizim de zaten beklentimiz budur. Sığınmacıları biz Stalin'in Ahıskalı kardeşlerimize yaptığı gibi 'Dolduralım trenlere, kamyonlara bir gecede gönderelim.' demedik. İnsan hak ve onuruna yakışır şekilde geri gönderilmesini konuşuyorduk hep şimdi de konuşuyoruz. Sınırlarımızdaki güvenliğimizin arttırılması en önemli taleplerimizden birisi buydu. Erdoğan da karşı çıkmadı ve 'Evet sınırlarımızdaki güvenlik daha da arttırılmalı.' dedi."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararımızın gereğini yapacağız, göreceksiniz"

Ortaya koydukları ilkelerinin Cumhur ittifakının ilkeleriyle daha çok örtüştüğünü gördüklerini kaydeden Oğan, "Bizim ilkelerin hayata geçirilmesinin Cumhur ittifakı ile gerçekleşebileceğini gördük. Önemli bir kısmı zaten yapılıyor. Benim de siyaset yaptığım MHP'nin de olduğu sayın Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? Bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket, millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri, Türk milleti birleşecektir ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin ne olduğunu elalem görecektir. Bütün Türk milliyetçilerine, Atatürkçülere, bizimle beraber olan Sinan Oğan gönüllüleri başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisi, Ülkem Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi başta olmak üzere ki bu ittifakımızın içinde olan 3 parti Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararımızın gereğini yapacağız, göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarının kendilerine Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu göstereceğine anlatan Oğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim sonuçları bize HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gösterecektir. Seçim sonuçları bize aynı zamanda suni bir şekilde bir araya gelen Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını gösterecektir. Biz bu kararı alırken Türk milliyetçilerinin sağduyusuna güvenerek, inanarak aldık. Türk milliyetçilerinin sağ duyusu yarın gereğini gösterecektir. Türk milliyetçilerinin sağ duyusu yarın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oy oranıyla yeniden seçilmesini sağlayacaktır."

(Bitti)