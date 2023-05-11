Sinan Oğan, Antalya programını iptal etti

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yarınki Antalya programını iptal etti. Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, "Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, yarınki Antalya programını iptal etti. Oğan'ın bu akşam İstanbul'da bir TV programına katılacağı, yarın ise Ankara'da seçime yönelik çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Sinan Oğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda da "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" dedi.