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Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Politika Haberleri

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı. Oğan, 'Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Lütfen, herkes oy kullansın' dedi.

Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara'da oyunu kullandı. Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Lütfen, herkes oy kullansın" dedi.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. 1276 numaralı sandıkta 344'üncü sırada eşi Gökçen Oğan ile birlikte oy veren Oğan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Oğan, heyecanlı olduğunu belirterek "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, herkes oy kullansın. Sükunetle, suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Politika

Sinan Oğan Ankara Politika Haberler

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