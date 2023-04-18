Sinan Oğan: '20 senedir bu ülkenin muhalefetinde de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce vardı'

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "20 senedir bu ülkenin yönetiminde AK Parti var idiyse, 20 senedir bu ülkenin muhalefetinde de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce vardı. Daha önce aday oldular, defalarca yarıştılar, kaybettiler. Şimdi artık yeniden, yine aday olmalarının bu ülkeye sağlayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün Kocaeli'yi gezdi. Oğan, kentin farklı ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip temaslarda bulundu. İzmit'te basın mensuplarına açıklama yapan Oğan, 20 yıldır ülkenin muhalefetinde olan Kılıçdaroğlu ve İnce'ye eleştirilerde bulunarak, "Bildiğiniz gibi yurt gezilerine yağmur çamur demeden devam ediyoruz. Bugün bütün ilçeleri dolaşa dolaşa geldik ve buradan da Sakarya'ya geçeceğiz. Oradan Bolu'ya, oradan Zonguldak'a, oradan Ankara'ya sonra da hafta sonu Belçika, Hollanda ve Almanya gezileri yapacağız. Niye geziyoruz? Çünkü insanlarımıza bir şeyi anlatmak istiyoruz ve demek istiyoruz ki; 20 senedir bu ülkenin yönetiminde AK Parti var idiyse, 20 senedir bu ülkenin muhalefetinde de Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce vardı. Daha önce aday oldular, defalarca yarıştılar, kaybettiler. Şimdi artık yeniden, yine aday olmalarının bu ülkeye sağlayacağı hiçbir şey yoktur. Bir tek biz herhangi bir partinin adayı, üyesi, genel başkanı değilken ancak ve ancak Ata İttifakı'nın aday gösterdiği tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayız" dedi.

"Türk milletinin liyakatli her vatandaşının uygun görevlere atanmasını sağlayacağız"

İktidara gelirlerse partidaşlık veya yandaşlık gibi kavramları olmayacağını belirten Oğan, "Yarın biz iktidara gelirken kadrolarımızı oluşturduğumuzda kendi partidaşlarımız, yandaşlarımız gibi bir kavramımız olmayacak. Türk milletinin liyakatli her vatandaşının uygun görevlere atanmasını sağlayacağız. Biraz önce bir genç kardeşimiz, 'Eğitimle ilgili neler yapacaksınız?' dedi. Türkiye'de eğitimi devlet politikası haline getireceğiz. Biz artık geçmişin tartışmalarını, kısır çekişmelerini, toplumu kamplaştırmalarını bir tarafa bırakıp ülkemizi aydınlık yarınlara çıkarmak için yola çıktık. Bunun için en genç, en enerjik, en donanımlı aday olduğumuzu iddia ediyoruz ve öyle olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin sporda, sanatta ileri gitmesi için devletimizin desteğini sonuna kadar genç kardeşlerimize göstereceğiz"

Sporcu yetiştirmeye verecekleri önemin de altını çizen Oğan, "Birçok yetenekli sporcu genç kardeşimiz üniversiteye gelene kadar spor yapıyor, üniversiteye hazırlık döneminde dershaneye gitmekten, ders çalışmaktan sporu bırakıyor. Üniversiteye gittiğinde üniversiteler yetenekli genç sporcuları bulamadığı için bu gençlerimiz dünya şampiyonu olma potansiyeli varken üniversitede herhangi bir öğrenci gibi okuyup hayatlarını devam ettiriyor. O sebeple de yetenek avcısı birçok antrenörü sahaya çıkaracağız. İlkokuldan, ortaokuldan, liseden, Anadolu'dan gençlerimizi bulacağız ve Türkiye'nin sporda, sanatta ileri gitmesi için devletimizin desteğini sonuna kadar genç kardeşlerimize göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ