Sinan Oğan: 2'nci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğim

CUMHURBAŞKANI seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, basın açıklaması yaptı. Oğan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde istikrarın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olmasının önemine işaret etti. Oğan, "Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Bize yönelik 'pazarlık' iddialarını ileri sürenlerin bizi tanımadıkları çok net ortadadır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık, kimseden bir görev talep etmedik. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkeler çerçevesinde olmuştur" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023