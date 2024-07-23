Şimşek: Bahçeli'nin ekonomi programımıza destekleri kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi.

Bakan Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından, "Cumhur İttifakı'nın değerli ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir. Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA